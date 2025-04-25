Уровень безработицы в России обновил исторический минимум Силуанов: уровень безработицы в РФ упал до исторического минимума в 2,4%

Фото: Шатохина Наталья/NEWS.ru

Антон Силуанов

Уровень безработицы в России в январе — феврале 2025 года упал до исторического минимума в 2,4%, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова. Его распространили на 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК, руководящего органа Международного валютного фонда). Форум проходит 24–25 апреля в Вашингтоне.

Глава российского Минфина сообщил собравшимся, что экономика страны демонстрирует устойчивость в сложных внешних условиях. Ее развитие сопровождается созданием рабочих мест и ростом доходов.

За последние два года доля занятого населения выросла более чем на 2 млн человек, в то время как безработица снизилась до исторического минимума в 2,4%, — говорится в его заявлении.

На расширенном заседание коллегии Минфина России «Министерство финансов Российской Федерации: настоящее и будущее» 23 апреля Силуанов указал, что отечественная экономика постепенно добралась до четвертого места в мире. Она обогнала Германию и Японию и вошла в список стран с высоким уровнем доходов.

Власти стремились к «мягкой посадке» в вопросе ВВП для борьбы с инфляцией, объявил 24 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что рост валового внутреннего продукта в 2025 году будет чуть ниже.