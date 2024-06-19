Уральский рейдер-убийца Федулев досрочно выйдет на свободу

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Павел Федулев

В Пермском крае Чусовской городской суд разрешил заменить лишение свободы уральскому рейдеру Павлу Федулеву на обязательные работы, передает «Федерал-пресс». Региональная прокуратура изначально пыталась оспорить решение, но в итоге отозвала свой протест.

Прокуратура Пермского края отказалась от апелляционного представления на решение Чусовского городского суда, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Федулев был приговорен к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы. Среди его преступления попытки рейдерских захватов предприятий по всей Свердловской области, а также серия убийств. Федулев был причастен к убийствам деловых партнеров Андрея Якушева, Андрея Соснина и Сергея Истомина, охранника Олега Прошукалова, омоновца Александра Софьина, юристов Юрия Мелехина и Татьяны Лебедевой. В 2013 к этому добавились и эпизоды, связанные с незаконным оборотом оружия.

URA.RU пишет, что пожизненного срока Федулев избежал благодаря сотрудничеству со следствием. Силовикам он, в частности, сдал экс-главу областного Пенсионного фонда Сергея Дубинкина.

Ранее сообщалось, что в середине июня заканчивается 22-летний срок заключения серийного убийцы и грабителя Юрия Гриценко. Он причастен по меньшей мере к десяти нападениям и пяти убийствам. Бывший милиционер из Зеленограда наводил страх на столичный регион несколько месяцев. Он предпочитал атаковать жертв молотком.