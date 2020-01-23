Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать препарат «Триазавирин», разработанный на Урале, для определения его действия на коронавирус.
«Триазавирин» может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов. Для подтверждения этого факта необходимо проведение лабораторных и клинических испытаний, — сообщается на сайте вуза.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт заявил, что вакцина от нового типа коронавируса может быть разработана к лету.
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