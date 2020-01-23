https://static.news.ru/photo/294bfd30-3e1a-11ea-9f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полина Погребицкая/urfu.ru

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать препарат​ «Триазавирин», разработанный на Урале, для определения его действия на коронавирус.

«Триазавирин» может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов. Для подтверждения этого факта необходимо проведение лабораторных и клинических испытаний, — сообщается на сайте вуза.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт заявил, что вакцина от нового типа коронавируса может быть разработана к лету.