Уральская компания заплатит 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16 Компания «Форэс» объявила премию в 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16

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F-16

Уральская компания «Форэс» объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Шмотьев на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, предприятие также будет выплачивать премии военным, которые подбивают танки, поставленные Украине странами Запада.

Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. <...> Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей, — сказал он.

Шмотьев добавил, что сейчас очереди на выплату премии ожидают военные, подбившие более 20 танков. По его словам, вознаграждение доходит до них без каких-либо проблем.

Ранее власти Нидерландов пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что руководство страны разрешает Киеву использовать военные самолеты для ударов по РФ. По ее словам, согласно указу ООН, Киеву следует соблюдать право на самооборону. Применять F-16 при этом можно для ударов по военным целям на территории РФ, пояснила Оллонгрен.