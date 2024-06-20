Ураган-убийца закончился в Москве: вернется ли он в пятницу и выходные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве прошел ураган «Эдгар», который, по данным Telegram-канала SHOT, унес жизни двух человек, еще 16 пострадали. Что известно о шторме, вернется ли он в столицу в пятницу и выходные, что говорят синоптики?

Что известно об урагане, убившем двух москвичей

Ураган «Эдгар» принес с собой мощный ливень и шквалистый ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Разбушевавшаяся стихия сносила рекламные щиты, мусорные баки и даже электросамокаты.

Так, в Таганском районе столицы на проезжую часть ветром снесло часть обшивки крыши, а в Ростокино со стройки огромного здания на дорогу летели медные листы. В Марьино ветром снесло биотуалеты. В распространившемся в Сети ролике видно, что туалетные кабины повалило прямо на автомобильную трассу. Вместе с этим металлические листы выбили окна трамвая на станции метро «Бабушкинская» в Москве. Известно о пострадавших пассажирах.

Кроме того, сильный ветер унес девушку в пруд. Инцидент произошел в столичном парке «Царицыно». Пострадавшую от непогоды спасли и оказали ей первую помощь. О каких-либо серьезных травмах не сообщается. Промокшую и испуганную москвичку из Среднего Царицынского пруда вытаскивали спасатели на катерах. ЧП произошло недалеко от светомузыкального фонтана.

Оказать сопротивление ураганному ветру вызвались рабочие, которые просто продолжали ремонтировать крышу жилого дома. На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин проводят работы на крыше, при этом идет дождь и дует сильный ветер.

Разбушевавшаяся погода оказалась смертельной для двоих москвичей. Первая трагедия произошла возле входа в парк «Дубки» на Ивановской улице, где мужчину придавило деревом. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него рухнули строительные леса. По данным Telegram-канала SHOT, еще 16 жителей столицы пострадали в результате урагана «Эдгар», более 40 машин были повреждены.

Как пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, мощность прошедшего по Москве шторма оценивается в 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, или 90 километров в час, пояснил он.

«Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду, или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных», — пояснил он.

При таком ветре происходят значительные разрушения, добавил метеоролог. Ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море же, уточнил специалист, он способен вызывать высокие волны, до 7–10 метров в высоту.

Вернется ли шторм в столицу в пятницу и выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Lenta.ru заявил, что в выходные мегаливней ждать не стоит.

«Завтра (в пятницу. — NEWS.ru) — есть такая формулировка: «местами небольшой кратковременный дождь». Понимаете, да, что не все москвичи и жители Подмосковья ощутят эти дожди? А в субботу, воскресенье вполне ясная малооблачная погода, преимущественно без осадков или с такой формулировкой: «местами небольшой кратковременный дождь». Самое главное, что будет много солнца», — поделился прогнозом синоптик.

Также начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что после мегаливня и смерчей Москву ждет несколько дней спокойной погоды.

«Уже к ночи четверга зона сильных дождей уйдет в Рязанскую и Владимирскую области. С пятницы и до воскресенья в столице практически без осадков», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что в пятницу можно рассчитывать на существенное улучшение погоды.

«Просыхаем! В выходные, 22 и 23 июня, если и соберётся дождь, то лишь небольшой и кратковременный, не больше 1–2 мм осадков», — сказала она.

Гидрометцентр России на ближайшие дни прогнозирует, что в пятницу, 21 июня, ночью еще возможны короткие дожди и грозы. Днем сухо, +22–24 градуса. В субботу, 22 июня, переменная облачность, без осадков. Ночью +11–13 градусов, днем — +22–24.

В воскресенье, 23 июня, станет чуть прохладнее: ночная температура +10–12 градусов, дневная — +21–23. Такая погода на пару градусов холоднее климатической нормы. И снова не исключены кратковременные дожди и грозы. Локальные и не сильные.

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