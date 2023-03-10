URA.RU: власти планируют завербовать 400 тысяч военных-контрактников

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URA.RU со ссылкой на источники сообщает, что российские власти планируют устроить масштабную кампанию по привлечению граждан на контрактную службу в армии. По данным портала, всего на контракт планируют подписать около 400 тысяч военнослужащих, сама кампания официально стартует 1 апреля, с момента начала весеннего призыва. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным URA.RU, неофициальная подготовка к выполнению плана по набору контрактников на службу в армии началась еще в феврале 2023 года. Источники канала утверждают, что курирует весь процесс зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По сведениям портала, необходимые цифры заключенных контрактов уже переданы в регионы. Так, по словам собеседников URA.RU, в Свердловской и Челябинской областях должно быть заключено не менее 10 тысяч контрактов, в Пермском крае — более девяти тысяч.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уже объявлял, что численность армии нужно увеличить с 1,15 до 1,5 млн военнослужащих. При этом он считает, что 695 тысяч человек должны проходить службу по контракту. URA.RU пишет, что к концу 2023 года штат профессиональных военных может быть увеличен с 400 до 521 тысячи человек.

В декабре 2022 года Шойгу предложил поэтапно вводить изменения призывного возраста. По словам Шойгу, необходимо увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста. Он отметил, что для принятия такой законодательной инициативы Минобороны РФ должно представить аргументированную точку зрения по данному вопросу.