URA.RU: среди переданных России погибших военных были свердловчане

Среди погибших военнослужащих ВС РФ, переданных России 26 января украинской стороной, есть выходцы из Свердловской области, сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, точное число бойцов выясняется. Минобороны эти сведения не комментировало.

Количество погибших свердловских бойцов уточняется, — подчеркнула Мерзлякова.

Ранее депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что украинская сторона передала России 55 тел погибших участников СВО. По данным УНИАН, Украина получила 77 тел погибших бойцов.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добавил, что обмен был осуществлен при участии Международного комитета Красного Креста. В организации уточнили, что тела военных ВСУ передадут на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей.

После крушения самолета Ил-76, перевозившего пленных ВСУ, под Белгородом обмен военнопленными приостановили. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что поддерживает эту идею. По его словам, у России не остается иного выбора. Парламентарий также заявил о невозможности вести с Киевом переговоры о мирном соглашении.