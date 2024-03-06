«Упустили момент»: Балицкий о попытках ВСУ противостоять России Балицкий: ВСУ упустили момент постройки фортификационных укреплений

Фото: МО РФ

Авдеевка

Вооруженные силы Украины были вынуждены перейти в глубокую оборону из-за успехов российской армии, рассказал РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Однако, по его словам, момент постройки фортификационных укреплений уже упущен. Для того, чтобы возвести хоть что-то стоящее, необходимо минимум полгода, добавил глава региона.

Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления. И то, что они это начинают только сейчас, говорит о том, что свой момент на постройку они упустили <...> Для того, чтобы построить такую линию, которые построили наши Вооруженные силы, для этого необходимо хотя бы полгода, — рассказал Балицкий.

ВСУ не удастся построить укрепления, подобные российским, еще и потому, что Украина является высоко коррумпированной страной, добавил глава региона. По его словам, выделенные на фортификации деньги попросту разворуют.

Ранее Балицкий заявил, что надеется на скорейший переход Запорожской области под контроль Вооруженных сил России. На полях Всемирного фестиваля молодежи он отметил, что верит в мудрость президента Владимира Путина и силу армии страны.