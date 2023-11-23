Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 млрд от бывших совладельцев Управляющий «Открытие Холдинга» Булатова потребовала 9,8 млрд от Алекперова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей, говорится в опубликованном на Федресурсе сообщении. В заявлении указано, что средства нужно изъять у Вагита Алекперова и Леонида Федуна — бывших совладельцев предприятия и еще четырех связанных с ними компаний.

Конкурсный управляющий <...> сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited <...> АО «Капитал» <...> ООО «Резерв Инвест» <...> АО «Частные Активы» <...> в пользу АО «Открытие Холдинг» <...> убытков в размере 9 753 000 000 рублей, — отметили авторы сообщения.

Причины такого решения не уточняются. Однако известно, что до этого суды четырех инстанций, включая Верховный в 2019 году, по иску банка «ФК Открытие» взыскали около 9,7 миллиарда рублей с кипрской компании Gatecraft Limited, которой принадлежало около 8% в «Открытие Холдинге». В датированных июлем 2017 года документах было сказано, что на тот момент бенефициарами кипрской компании были Алекперов и Федун, также известные как владельцы крупных пакетов акций ЛУКОЙЛа.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать штраф в размере $1,5 млрд с польской компании Europol Gaz в пользу ООО «Газпром экспорт», если та нарушит запрет российского суда на продолжение разбирательства в стокгольмском арбитраже. Europol Gaz, владеющая польским участком газопровода Ямал — Европа, является совместным предприятием «Газпрома» и польской PGNiG. Перед этим польский энергетический концерн Orlen заявил о переводе под его управление Europol Gaz, в результате чего российский «Газпром» лишится доли в 48% в компании Europol Gaz.