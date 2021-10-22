Управделами президента собирается купить рыбу и икру на 16,6 млн рублей

Управделами президента России закупает рыбу и морепродукты на 16,6 млн рублей. Продукты должны быть доставлены в санаторий «Москва» в Ессентуках. Соответствующую заявку на сайте госзакупок обнаружил Znak.com.

Лот был размещён 20 октября, заявки на него принимаются до 1 ноября. В техзадании перечисляются виды рыб, объёмы товара и общие требования к нему. В частности, на 2022 год санаторию нужно закупить несколько тонн неразделанной сёмги первого сорта, филе кефали, замороженной форели, филе палтуса, замороженного филе морского окуня, а также 20 кг сельди слабосольной, почти 400 кг икры зернистой и 350 кг копчёной рыбы.

К поставщику предъявляются и требования к внешнему виду продукции и её вкусовым качествам. Например, в документе отдельно выделяется, что замороженная рыба должна быть покрыта тонким слоем глазури, которая «при лёгком постукивании не должна отставать». А, например, консистенция копчёной рыбы может быть «слегка расслаивающаяся, но не дряблая». Икра должна быть лососёвая первого сорта, с «привкусом горечи и/или слабым привкусом остроты».

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