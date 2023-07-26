Упорные бои за Клещеевку: чья она сейчас, чем важна для ВС РФ и ВСУ Какое значение имеет поселок Клещеевка для контроля Артемовска

Фото: МО Украины

Во вторник военкоры сообщили об обострении обстановки под Артемовском (Бахмутом) у поселка Клещеевка, где ВСУ настойчиво пытались прорвать линию обороны российских военных. В среду стало ясно, что прорыва не вышло, но ВСУ продолжают атаки. Чем важно клещеевское направление, почему Украина бросает туда большие силы и что позволяет ВС РФ удерживать позиции — в материале NEWS.ru.

Что известно о боях вокруг Клещеевки

Во вторник российские военные корреспонденты и блогеры сообщили, что в районе Клещеевки — поселка к юго-западу от Артемовска — резко активизировались атаки ВСУ и идут тяжелые бои. Военкор Александр Коц сообщил о занятии высот в районе этого поселка военнослужащими Вооруженных сил Украины. По его данным, противник получил возможность зайти в юго-западную часть Клещеевки.

Однако к вечеру вторника и утром среды появилась информация об отражении атак ВСУ. В официальных сводках МО РФ за 25 июля утверждается, что все атаки украинских войск на Клещеевку отбиты «активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии».

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на бойцов на Артемовском фронте прокомментировал оперативную обстановку в районе Клещеевки. «Спросил у товарища из района Клещеевки по ситуации и потере посёлка. Вот ответ: „Ситуация тяжёлая, но отбились. Держимся“», — передал информацию Безсонов.

В сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» говорится, что ВСУ при наступлении «бросают в бой мобилизованных, <...> далее уже идёт „элита“ „Азова“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), „Айдара“ и другие подразделения».

Фото: РИА Новости

Почему ВСУ упорно наступают на Клещеевку

Этот поселок находится на южных окраинах Артемовска и окружен господствующими над местностью высотами. С этих позиций можно простреливать всю окружающую территорию, в том числе и сам Артемовск. Теоретически это может создать условия для штурма города украинскими войсками.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил в разговоре с NEWS.ru, что контроль над Артемовском является одной из трех целей для ВСУ, способных оправдать в глазах украинского и западного общества неудачи летней кампании. «На фоне неудавшегося стратегически наступления ВСУ крайне важно получить хотя бы где-то успех, который можно будет выдать за результат кампании. И тут возможны только три цели: первая — Бахмут, чтобы сообщить нации, что его отбили и бахмутская „фортеция“ возвращена под контроль Киева; вторая цель — Крымский мост и третья цель — Запорожская атомная электростанция», — рассказал Шурыгин.

По его мнению, достижение любой из этих трех целей оправдает в глазах украинцев понесенные потери. И в данном случае Клещеевка воспринимается как ключ к овладению Артемовском.

«Клещеевка является южным флангом Бахмута и ее захват, а также дальнейшее перерезание идущей через нее дороги в город осложнит для российских сил оборону Бахмута», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, даже в случае захвата поселка ВСУ не смогут взять Артемовск. «В случае утраты нами Клещеевки вопрос взятия Бахмута для украинцев все равно не решается. Это лишь позволит им осложнить для наших войск логистику на этом направлении, и все», — подчеркнул Шурыгин.

С этой оценкой согласен и доктор военных наук Константин Сивков. «Артемовск важен для ВСУ прежде всего с политических позиций. Кроме того, это важный логистический узел на Донецком направлении. Однако если чисто теоретически вариант захвата Клещеевки и даже отбития Артемовска для ВСУ возможен — с позиции, что в жизни возможно все что угодно, то практически таких возможностей у ВСУ сейчас нет», — сказал Сивков в беседе с NEWS.ru.

Telegram-канал «Военная хроника» привел и другие причины упорных атак ВСУ на Клещеевку. «Во-первых, это направление является фактически единственным, где у противника накоплен существенный резерв и где ландшафт более или менее понятен для ВСУ. Во-вторых, атаки в сторону Клещеевки — единственная возможность для командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского реабилитироваться за утрату Артёмовска», — уточнил канал.

Фото: МО Украины

Так ли важна Клещеевка сама по себе?

Утром среды Александр Коц подытожил: «Несмотря на невероятную плотность артиллерийского огня, населенный пункт удалось удержать. Ожесточенные бои за высоты к Западу от него продолжаются».

Ранее военкор прояснял, что важное значение с тактической и оперативной точек зрения имеют именно окружающие Клещеевку высоты, а не сам поселок. «Важна не сама Клещеевка, а высоты, которые расположены вокруг нее. И что самое главное, если ВСУ займут эти высоты, они смогут взять под огневой контроль наши пути снабжения», — заявил Коц Telegram-каналу «Путин в Telegram» еще 14 июля.

Где батальон «Ахмат», оборонявший поселок?

Telegram-канал «Невоенкор Курлаева» привел запись и расшифровку слов командира батальона «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова о том, что Клещеевка не сдана ВСУ и бойцы «Ахмата» находятся там. «Как видишь, в Клещеевке наши бойцы и никто никому ничего не сдал. Хвала Всевышнему! Бьемся, пацаны реально делают работу. Клещеевка наша», — цитирует канал Алаудинова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Бойцы «Ахмат»

Новый «наступ» южнее Клещеевки

С утра среды, по данным военкоров и врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, фокус наступления ВСУ сместился на Ореховское направление, — там украинские войска с самого утра пытались атаковать при поддержке бронетехники. Однако объединенными усилиями противотанковых средств, артиллерии и авиации российские военные смогли отбить атаки.

Вооруженные силы Украины потеряли 21 танк и 10 БМП в районе деревни Работино, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, несмотря на потери, украинская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Атаки отбивают бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка при поддержке соседей — 291-го полка. Кроме того, канал сообщает, что ВС РФ захватили в плен группу бойцов ВСУ.

Таким образом, согласно данным военкоров и МО РФ, наступление киевских войск буксует и у Клещеевки под Артемовском, и на Запорожье.

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