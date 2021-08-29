Упавший на Камчатке вертолёт подняли со дна озера

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что фюзеляж вертолёта Ми-8, который упал в Курильское озеро, удалось поднять со дна. На оперативном совещании правительства региона, которое транслируется в прямом эфире, чиновник отметил, что работа на озере продолжится.

Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолёта, она оказалась успешной, вертолёт подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена, чтобы его подтащить как можно ближе к берегу, — подчеркнул Василевский.

Он добавил, что вытаскивать фюзеляж из акватории озера будут с использованием водолазов либо спецтехники.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили.

Ранее стало известно, что 18 августа на поверхность подняли последние тела погибших. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов. Он отметил, что теперь сотрудники МЧС собираются поднять корпус Ми-8 на поверхность. Будут проведены все следственные действия с бортом. Кроме того, спасатели таким образом предотвратят возможные негативные последствия для экологии.