Университет спецназа в Гудермесе назвали в честь Путина Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе назван именем Путина

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российский университет спецназа в Гудермесе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в Telegram, что Российский университет спецназа в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому он назван именем президента РФ Владимира Путина. По словам руководителя региона, с момента начала СВО РУС стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки защитников Родины.

Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине — России, — отмечается в сообщении.

По словам Кадырова, приезд зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Чечню стал весомым поводом, чтобы озвучить это решение.

Ранее Кадыров сообщил, что Медведев передал военному комиссариату Чечни 10 новых автомобилей Niva. Военком Руслан Нумахаджиев назвал этот подарок жизненно важным, отметив, что задачи увеличиваются, поэтому машины необходимы.

Глава Чечни ранее поддержал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов «Ахмат» для детей по примеру одноименного спецназа. По его словам, многие российские чиновники уже направляли детей в Российский университет спецназа в Гудермесе, откуда они уезжали «мужчинами».