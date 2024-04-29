Университет спецназа РУС назван местом сплочения людей разных религий Уникальный центр подготовки отправил новый отряд добровольцев на СВО

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В Российском университете спецназа (РУС) состоялась отправка нового отряда добровольцев в зону СВО. Помощник руководителя РУС подполковник Нариман Батукаев рассказал NEWS.ru, что кроме боевых навыков добровольцы за время обучения в университете приобретают также и необходимое чувство сплоченности, влияющее на психологическое состояние бойцов.

Самое главное, я бы сказал, — это боевое братство, сплоченность бойцов. К нам приезжают со всех регионов страны, люди разных религий, и боевое братство, дух, закаливается здесь. Это многие замечают, и я это вижу постоянно. А для военнослужащих, особенно в зоне СВО, это очень важно, — сказал Батукаев.

Команда из 120 человек, прибывших из разных регионов России, прошла обучение по программам стрелковой подготовки, тактической медицины, тактике действий в лесной местности и зачистке укрепрайонов противника. По словам Батукаева, процесс подготовки добровольцев в РУСе находится на личном контроле у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и в университете создана материальная база, учитывающая все нюансы обучения бойцов.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что принял решение о назначении куратора Российского университета спецназа (РУС) в республике. По просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова, им станет сын руководителя региона Адам.

Перед этим Адам Кадыров принял участие во всероссийских открытых соревнованиях по тактической стрельбе «Свои люди» на базе РУСа, где продемонстрировал свою физподготовку и навыки обращения с оружием.