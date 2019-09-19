https://static.news.ru/photo/22e60408-db2e-11e9-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Манёвры истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попали на видео. Ролик был опубликован в Instagram .

Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах, — написал sania_kurdoglo.

На записи видно, как пилот пролетает через каньон, а после стремительно набрал высоту.

Руководитель отдела информобеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, сейчас в Крыму проходят тренировочные полёты военных лётчиков.

Су-27 — это советский и российский сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, первый полёт прототипа которого состоялся в 1977 году. Он является одним из основных самолетов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Ближнего Востока, Индии и Китае.

Как ранее писал News.ru, истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии потерял в воздухе два подвесных топливных бака. Во время инцидента военный самолёт пролетал над землёй Шлезвиг-Гольштейн.