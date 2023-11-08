Уничтожить мосты, метро и технику: как Украине доказать ненависть к СССР Вместо «кровавого советского асфальта»: Украине нужны новые дороги. Или нет?

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антисоветская истерия на Украине не заканчивается. На этот раз Киев пошел дальше: снеся почти все памятники так или иначе связанные с СССР, он решил отменить шапки-ушанки, которые хранятся на складах Госрезерва. Головные уборы, которые Украина «накапливала» с 2000 по 2017 год, будут проданы на торгах. Причина в том, что шапки-ушанки не соответствуют новым правилам ношения военной формы ВСУ. Но останавливаться только лишь на головных уборах Киеву не нужно. Почему бы не уничтожить и другое советское наследие?

Переименование городов и улиц, названных в честь ключевых лиц СССР, а также снос памятников — недостаточная демонстрация ненависти к Советскому Союзу. Чтобы доказать свою преданность Западу, Киеву нужно пойти дальше. И избавиться от действительно важных объектов, которые достались ему от СССР.

Работы у Киева будет много

Почему бы Украине не начать по-настоящему избавляться от советского наследия с уничтожения метро, построенного еще в СССР? Уверен, каждый киевлянин, харьковчанин и житель Днепра ежедневно пребывает в подавленном состоянии, когда пользуется подземкой по пути на работу. Ведь почти все станции были построены советскими людьми и техникой. Непорядок!

Украине нельзя так сильно «угнетать» своих жителей каждый день. Так почему бы президенту Украины Владимиру Зеленскому не уничтожить советское метро, а затем построить новое? Пусть привлечет для этого американские или британские компании, которые сделают правильную «демократичную» подземку.

Каждый день о «диктатуре» и «колониализме» СССР вспоминают и водители автомобилей. Вы только представьте, сколько дорог в Киеве, Харькове, Днепре и Львове было построено советскими людьми. Не испытывают ли украинцы отвращение, когда ездят по дорогам общего пользования, построенным «агрессором»? Считаю, что все дороги Украина должна разбить и положить вместо «кровавого советского асфальта» «свободный и демократический» американский. Неважно, что это будет стоить миллиарды долларов. Чего только не сделаешь для «свободы».

Да и дома с мостами Украине не нужны. Они ведь тоже сделаны из «недемократичного, колониального советского бетона». Поэтому мосты и дома нужно снести, а пока строятся новые, передвигаться по Днепру на надувных лодках и жить в бараках. Что поделать, это крест, который жителям Украины необходимо нести ради демократии.

Но и на этом останавливаться не стоит. Пусть Киев откажется от использования советской военной техники — танков, БТР, истребителей, автоматов и пистолетов. Разве у ВСУ не вызывает когнитивный диссонанс сама мысль о том, что они сражаются на технике страны, которая, по мнению Киева, его в свое время «оккупировала»?

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но есть одна проблема

Если Киев откажется от материальных благ, которые получил в свое время от СССР, то у него не останется почти ничего. Ни инфраструктуры, ни домов, ни мостов, ни самолетов.

За последние 100 лет Украина фактически ничего не добилась сама. Поэтому Киев и ограничивается «отказом от советского наследия» только там, где это можно сделать относительно недорого, переименовав улицы, города и снеся памятники. В противном случае Украина откатится в каменный век.

Украине не нравилось жить в «оккупации» СССР? Скоро она увидит, что такое настоящий колониализм, когда Соединенные Штаты возьмутся за нее еще сильнее. Вот только Америка, в отличие от СССР, вкладываться в Украину не будет, а наоборот, выжмет из нее все соки для своей максимальной выгоды.

Читайте также:

«Хуже горячей войны»: в Госдуме об ответе на передачу Киеву активов России

В США раскрыли проблемы Пентагона из-за Украины и Израиля

Лавров раскрыл, в какой стадии находится зерновая сделка