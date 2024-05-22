Уничтожили взвод и технику ВСУ: успехи российской армии к утру 22 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия уничтожила взвод Вооруженных сил Украины, который пытался пойти в контратаку. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 22 мая?

Что известно об уничтожении взвода ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» Северной группировки войск при попытке Вооруженных сил Украины контратаковать высоту, ранее занятую российскими военными, уничтожил взвод украинских бойцов. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что после того как на высоте закрепилось мотострелковое подразделение группировки войск «Север», разведчики передали сведения о выдвинувшейся в их сторону штурмовой группе противника.

Неподалеку находился готовый к боевой работе расчет РСЗО «Ураган», незамедлительно принявший огневую задачу по поражению пехоты ВСУ. Уже через 10 минут после поступления приказа артиллеристы произвели серию пусков. Потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Старший офицер батареи РСЗО «Ураган» с позывным Техас рассказал, что его подчиненные обычно работают по фортификационным сооружениям, живой силе и огневым средствам противника.

«У парней настрой отличный. Все задачи выполняют вовремя. Боевой дух находится всегда на высшем уровне», — подчеркнул военнослужащий

Что происходит на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» поразили из БМ-21 «Град» район сосредоточения живой силы и технику ВСУ, потери украинских войск составили около 100 военнослужащих и три БМП, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ группировки войск „Центр“ поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на Авдеевском направлении», — отметили в МО.

В ведомстве добавили, что залп 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами проводился с расстояния более 15 километров. Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного комплекса «Орлан-30».

«При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также средства связи и наблюдения», — добавили в военном ведомстве.

Как ВС РФ поразили замаскированную технику ВСУ

В МО рассказали, что российские штурмовики Су-25 поразили ракетами замаскированную технику украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Восток“. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошёл в штатном режиме.

«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых действий. Поразили цель. По докладу ПАНа, цель была поражена на отлично. Хочу передать привет Дальнему Востоку, а именно Еврейской автономной области, город Биробиджан. Мама, я поел, шапка надета, все хорошо!», — заявил летчик Су-25 Сергей.

Где российская армия уничтожила опорник ВСУ

В российском военном ведомстве сообщили, что военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области.

«Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Днепр“ уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП», — говорится в сообщении.

По словам заместителя командира роты с позывным Чегевара, военнослужащие ВСУ стали менее подготовленными. «Работаем на Запорожском направлении. В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит», — привели в министерстве слова замкомандира роты.

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