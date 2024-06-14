Уничтожили укрепрайон, опорник и бойцов ВСУ: успехи ВС РФ на утро 14 июня

Фото: МО РФ

Экипаж вертолета Ми-35М ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами уничтожил укрепрайон Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север». О каких еще успехах армии РФ известно к утру 14 июня?

Что известно о поражении укрепрайона ВСУ

В Минобороны России сообщили, что, в том числе, были поражены опорные пункты и живая сила противника.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск „Север“. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что далее экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. «Сегодня выполняли задачу по уничтожению укрепрайона противника. Работали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу передового авиационного наводчика цель была поражена. После выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета без происшествий», — рассказал штурман вертолета Владислав.

Почему попытки ВСУ усилить позиции пошли прахом

Группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника.

«В течение суток уничтожены до 155 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, буксируемая гаубица М198, три единицы автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и два пункта боепитания», — отметил он.

Кроме того, в ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, подытожил собеседник агентства.

Как ВС РФ поразили беспилотник ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Восток» из Забайкалья уничтожил украинский беспилотник Jupiter Hunter на Южно-Донецком направлении, заявил ТАСС заместитель командира расчета ЗРК.

«Дело было ночью, нас вызвали на работу. И первым делом мы поймали вражеский дрон — Jupiter Hunter», — сказал замкомандира.

Кроме того, по данным командира батареи ЗРК «Тор», за прошлую неделю на Южно-Донецком направлении сбиты два БПЛА — «Валькирия» и «Лелека».

Как уточнил военнослужащий, для того, чтобы комплекс не засекли украинские разведчики, расчет находится в постоянном движении. По информации командира, технические особенности ЗРК позволяют находить цели на расстоянии более 30 км.

В целом, по словам военнослужащего, машина эффективна не только в борьбе с различного рода беспилотниками. Расчеты ЗРК «Тор» группировки войск «Восток» также прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты в прифронтовой зоне от ракетных ударов. При этом авиация украинских сил в зону поражения комплексов залетает крайне редко.

Где российская армия ликвидировала опорник ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

«Расчеты РСЗО „Град“ группировки войск „Север“ уничтожили опорный пункт противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых 122-мм осколочно-фугасных снарядов в заданный район», — заявили в МО.

Старший офицер батареи с позывным Сапфир рассказал, что в задачи расчетов входит поражение живой силы, бронетехники и опорных пунктов противника.

«Приходит к нам задача — мы непосредственно выдвигаемся, быстро и точно отрабатываем. У меня ребята все молодцы — стараются. С начала наступления [в Харьковской области] мы могли в день выпускать по 300–400 снарядов спокойно, то есть работаем день и ночь», — поделился военнослужащий.

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