Уничтожили технику, боеприпасы и военных ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 июня

Фото: МО РФ

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах российской армии известно к утру 7 июня?

Что известно об уничтожении замаскированной техники ВСУ

В Министерстве обороны РФ отметили, что технику уничтожили в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Летный состав на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Восток“, — сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удар наносился фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

В ведомстве отметили, что после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Как ВС РФ ликвидировали боеприпасы и личный состав ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожил автомобили Вооруженных сил Украины, которые подвозили боеприпасы и живую силу, рассказали в российском военном ведомстве.

«После получения корректуры расчет машины вводит поправки и залп успешно уничтожает грузовую технику подразделений материально-технического обеспечения ВСУ», — отметили там.

В МО добавили, что точность работы РСЗО контролировали беспилотники.

«По докладу, поступившему на пункт управления артиллерией от передовых арткорректировщиков, оператором БПЛА было зафиксировано уничтожение четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и личным составом украинских националистических подразделений», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны заявили, что артиллеристам группировки «Запад» приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, однако благодаря тактике частых смен огневых позиций от получения цели до первого выстрела они тратят всего несколько минут.

Что известно об уничтожении техники ВСУ в районе Часова Яра

В МО РФ рассказали, что подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии уничтожили технику ВСУ в районе Часова Яра.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к Часову Яру. В ходе ведения воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчетами БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы FPV-дронов круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

«Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых», — добавили в военном ведомстве.

Как российские артиллеристы поразили замаскированный минометный расчет ВСУ

Артиллеристы группировки «Днепр» поразили замаскированный минометный расчет ВСУ севернее Работина в Запорожской области.

«Артиллерийский расчет гаубицы Д-20 калибра 152 мм 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Днепр“ поразил минометный расчет ВСУ, укрывшийся в лесополосе севернее н. п. Работино в Запорожской области. Кроме того, после дальнейшей воздушной разведки целей подразделением БПЛА артиллеристы нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти неонацистов ВСУ», — сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что артиллеристы группировки продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие территории оказались в опасности ночью 7 июня

Удары по НПЗ, Новороссийск, Белгород: где атаковали БПЛА в ночь на 6 июня

Российские силы устроили «дымовое шоу» для ВСУ: новости СВО на вечер 6 июня