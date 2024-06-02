Уничтожили бронетехнику и захватили опорник ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 июня

Фото: МО РФ

Расчет гаубицы М-46 Северной группировки ВС РФ нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины для поддержки действий штурмовых подразделений и помог взять его под контроль. О каких еще успехах российской армии известно к утру 2 июня.

Что известно о захвате опорника ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что благодаря артиллерийской поддержке боевая задача была выполнена без потерь — опорный пункт ВСУ перешел под контроль российских военнослужащих.

«Артиллерийские подразделения группировки войск „Север“ круглосуточно находятся на боевом дежурстве. При обнаружении цели начинается боевая работа. В данном случае артиллеристы нанесли удары по очередному опорному пункту украинских националистических подразделений, позволяя российским штурмовикам выполнить боевую задачу», — говорится в сообщении.

Командир орудия М-46 с позывным Хока отметил, что бойцы работают в основном по контрбатарейной [борьбе], то есть идут засечки звука выходов со стороны противника либо БПЛА находят цель и с корректировкой поражают.

«Контрбатарейная борьба особо важна, потому что чем больше артиллерии противника мы выбьем, тем меньше прилетит по нашим парням-штурмовикам, по нашей артиллерии, по мирным гражданам, которые находятся на прилегающих территориях», — рассказал Хока.

Как штурмовики ударили по технике ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Восточной группировки ВС РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Получили задачу. Вылетели с аэродрома базирования. Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена», — рассказал летчик Су-25 Сергей.

Где ВС РФ уничтожили бронетехнику противника

Операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

«На Донецком направлении специальной военной операции продолжаются активные действия всех родов войск группировки „Юг“. Наиболее интенсивную работу ведут подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса. В бою операторы применяют как ставшие базовыми дроны-камикадзе со сбрасывателями, так и новые модернизированные модели FPV-дронов. <...> Это позволяет поражать не только живую силу, но и бронетехнику врага. Поражение ударным FPV-дроном одной из боевых бронированных машин ВСУ, замаскированной в лесополосе, подтвердили кадры объективного видеоконтроля», — отметили в военном ведомстве.

Что известно об уничтожении машины с боеприпасами ВСУ

В МО России также сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Восточной группировки войск уничтожил машину с боеприпасами Вооруженных сил Украины под Угледаром.

«Расчет ПТРК прямым попаданием уничтожил машину с боеприпасами, которые предназначались для угледарской группировки ВСУ. Противотанкисты смогли поразить движущуюся цель, находившиеся в автомобиле снаряды сдетонировали», — подчеркнули в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что «мобильные группы расчетов противотанковых ракетных комплексов „Фагот“ группировки войск „Восток“ нанесли ракетные удары по выявленным целям на позициях ВСУ на угледарском участке Южно-Донецкого направления специальной военной операции».

«Целью противотанкистов из Забайкалья становятся танки, легкобронированная техника, пехота противника, также мобильные группы ПТУР разбирают хорошо замаскированные долговременные огневые точки ВСУ, выявляемые нашей разведкой на вражеских укрепленных опорных пунктах», — отметили в Минобороны.

Как группировка «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций ВСУ

Начальник пресс-службы группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал о срыве попытки усиления передовых позиций ВСУ. По его данным, российские военнослужащие за сутки уничтожили более 120 солдат противника, бронемашины и гаубицы.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя», — сказал он.

По информации Гордеева, в районах Урожайного и Макаровки помимо живой силы противника были ликвидированы боевая бронированная машина, четыре автомобиля, буксируемая гаубица Д-30 и четыре пункта боепитания. ВС России также накрыли огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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