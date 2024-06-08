Уничтожили Abrams, боеприпасы и опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 июня

Фото: Karolis Kavolelis via imago-images.de/Global Look Press

Танк Abrams

В Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на Авдеевском направлении. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 8 июня?

Как ВС РФ уничтожили Abrams и Bradley

По данным российского военного ведомства, западная техника была поражена высокоточным снарядом «Краснополь» и расчетом FPV-дрона,

«Артиллеристы группировки войск „Центр“, применив высокоточный снаряд „Краснополь“, уничтожили очередной танк M1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении <...>. Американская машина ВСУ БМП M2 Bradley была уничтожена расчетом FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Краснополь» был выпущен из самоходки «Мста-С», наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечил расчет беспилотника «Орлан-30».

Что известно об уничтожении замаскированных подразделений ВСУ

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированные подразделения Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — сообщили в Минобороны РФ

После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели НАР (неуправляемыми авиационными ракетами. — NEWS.ru) с кабрирования. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика. — NEWS.ru) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования», — рассказал командир вертолета Ка-52М Олег. В МО отметили, что полет прошел в штатном режиме.

Где российская армия ликвидировала склад боеприпасов противника

Расчеты орудий Д-30 группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.

«Расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 группировки войск „Днепр“ выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов, который был оборудован в заброшенном доме», — говорится в сообщении МО.

Отмечается, что после поражения цели расчет за несколько секунд маскирует орудие и уходит в укрытие.

Как ВС РФ поразили опорники ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что расчет буксируемой гаубицы М-46 группировки войск «Север» ВС РФ нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины.

«Артиллерийские подразделения группировки войск „Север“ в круглосуточном режиме продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению техники, артиллерии и живой силы ВСУ. В этот раз целью расчета 130-мм орудия М-46 стал опорный пункт украинских националистов, выявленный передовой группой разведчиков в лесополосе с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что благодаря корректировке огня расчет гаубицы нанес эффективный артиллерийский удар по опорному пункту. По данным разведки, до 20 военнослужащих ВСУ убиты и ранены.

Также российская группировка войск «Восток» за прошедшие сутки улучшила положение по переднему краю и поразила некоторые опорные пункты ВСУ. Противник потерял более 145 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах Макаровки и Урожайного», — сказал Гордеев.

По его словам, за сутки были уничтожены «более 145 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, буксируемая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы, две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и три пункта боепитания».

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