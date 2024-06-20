Уничтожили 50 бойцов, блиндаж и дрон ВСУ: успехи армии РФ к утру 20 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» Центральной группировки войск на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ, в результате чего противник потерял до 50 военнослужащих. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 20 июня?

Как российские бойцы ликвидировали военных ВСУ

В Минобороны России рассказали, что кроме военнослужащих ВСУ, ВС РФ также ликвидировали 122-м гаубицу Д-30.

«Выполнив серию выстрелов с закрытых огневых позиций, артиллеристы уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

Как рассказал старший офицер батареи с позывным Пчела, на участке задача артиллеристов в основном состоит в подавлении живой силы, а также в поражении техники ВСУ.

«Разбили буквально четыре дня назад [БМП] Bradley и минометный расчет», — отметил он.

Как три штурмовика ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ

Штурмовики из Забайкалья группировки войск «Восток» группой из трех человек захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Угледаром, рассказал командир взвода с позывным Джек. По его словам, в результате операции были взяты в плен несколько бойцов противника.

«Мы захватили опорный пункт, а перед ним оказался еще один опорный пункт. И мы самостоятельно, без команды решили взять и его. Нас было трое бойцов. Мы свободно зашли, зачистили, взяли в плен несколько человек и улучшили свои позиции», — подчеркнул военный.

Залогом успеха штурмовик назвал эффект неожиданности. Внезапная атака парализует противника и заставляет сложить оружие, отметил он.

«Они привыкли находиться в обороне. Многие из них устали, у многих просто нет опыта, поэтому они не ожидали», — констатировал командир взвода.

Что известно об уничтожении блиндажа ВСУ на сватовском направлении

В российском военном ведомстве заявили, что расчеты 100-мм противотанковых пушек «Рапира» мотострелкового соединения Западной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах на сватовском направлении.

«В ходе ведения боевого дежурства расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения. Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что корректировка ударов велась оператором БПЛА. Он же зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ.

«В основном уничтожаем пехоту врага, либо блиндажи. Пробивная способность [орудия] помогает вскрывать любой блиндаж в два-три наката. Главное попасть. Мы попадаем», — рассказал командир орудия с позывным Пианист.

Что известно об уничтожении украинского БПЛА

Многоцелевой истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат в зоне ответственности Центральной группировки войск, отметили в МО.

«Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“, — сказали в ведомстве.

Там добавили, что экипажи многоцелевых истребителей также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.

«Выполнили взлет, набор высоты, выход в заданный район. По командам пункта наведения авиации вышли на цель. Опознали ее как чужую. Выполнили захват. Получили разрешение на поражение цели. Поразили ее, после чего выполнили противоракетный маневр от вражеского ПВО», — рассказал подробности боевой работы летчик Су-30СМ Владислав.

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