Уничтоженный в Авдеевке бронеавтомобиль ВСУ попал на видео Появилось видео уничтоженного в Авдеевке американского бронеавтомобиля HMMWV

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео с американским бронеавтомобилем HMMWV, уничтоженным в зоне проведения военной операции. По информации канала, техника принадлежит одному из подразделений ВСУ. Утверждается, что кадры были сняты в контролируемой российскими войсками Авдеевке.

Уничтоженный в Авдеевке бронеавтомобиль HMMWV одного из украинских подразделений, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео уничтожения группировкой ВС РФ «Отважные» танков ВСУ у Авдеевки. По данным канала, бронемашины были брошены противником у линии фронта. Таким образом российские военнослужащие исключают возможность их эвакуации бойцами ВСУ.

До этого CNN со ссылкой на солдата ВСУ Виктора Беляка сообщала, что дорога на Авдеевку завалена трупами украинских военнослужащих. По словам Беляка, дислоцированные там бойцы предпринимали отчаянные попытки выбраться из руин города. Он отметил, что руководство украинской армии заявило, что эвакуации не будет, после чего приказало бросить раненых сослуживцев при отходе из укрепрайона.

В свою очередь американское издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки за день до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал соответствующий приказ. В материале отмечается, что на пике наступления ВС РФ потери украинских военных в городе достигали примерно 1500 человек в день.