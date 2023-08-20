Подбитые в зоне СВО украинские танки попали на видео

Фото: МО Украины

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео уничтоженных украинских танков. На кадрах видны подбитые Leopard и T-72.

До этого Руденко сообщал, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.

Он также прикрепил к публикации видео, на котором продемонстрирован момент поражения укрепрайона ВСУ. Противник закрепился на пересеченной местности у лесополосы, оборудовав сложную сеть окопов, которые и стали целью российских артиллеристов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост ВСУ в боях на Купянском направлении. Кроме того, российские войска нанесли удар по воинскому эшелону ВСУ, который перевозил боеприпасы. Его уничтожили ракетой на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области. Также ВС РФ уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20 на Донецком направлении.