Уничтоженные артиллерийские установки ВСУ в зоне СВО попали на видео

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтоженных артиллерийских установок ВСУ в зоне СВО. На видео показана чешская Реактивная система залпового огня RM-70, на фото — две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

Telegram-канал «Работайте, братья!» 20 июля опубликовал видео уничтожения бронемашины ВСУ на Краснолиманском направлении. Кадры демонстрируют попадание противотанковой управляемой ракеты в бронемашину, перевозившую украинских военных.

19 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео боев российских военных с бойцами ВСУ под Артемовском. На кадрах видно, как российские войска при помощи противотанковых ракетных комплексов сжигают технику и живую силу противника вблизи населенного пункта Клещеевка в ДНР.

Ранее военкоры опубликовали видео уничтожения подразделений ВСУ под Артемовском. На видео показано, как бойцы 11-й бригады ВДВ из Улан-Удэ атаковали группу украинских солдат из крупнокалиберного миномета.

До этого военкор Юрий Котенок показал видео сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Артемовском. На кадрах видно, как украинские танки и боевые машины пехоты расстреливали в упор траншею ВС РФ, однако российским военным удалось подбить технику ВСУ.