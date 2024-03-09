Уничтожение С-300 российским «Искандером» попало на видео Российский «Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Покровском

Фото: МО РФ

Боевая работа ОТРК «Искандер»

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России уничтожил пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в зоне проведения военной операции, сообщает Минобороны РФ. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. По его данным, видео было снято в районе населенного пункта Покровск в ДНР.

Кадры уничтожения пусковой установки ЗРС С-300 ВСУ в районе населенного пункта Покровск (ДНР). В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29, который был на вооружении ВСУ. Это произошло в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Военкор Юрий Котенок опубликовал видео и фото с места крушения сбитого МиГ-29. Он обратил внимание, что этот истребитель стал вторым, сбитым за неделю.

В Минобороны РФ отметили, что на Донецком направлении Южная группировка российских войск заняла более выгодные рубежи. Военные нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка в ДНР.