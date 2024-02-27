Уничтожение техники и позиций ВСУ на правом берегу Днепра попало на видео МО показал кадры уничтожения бронетехники и позиций ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов наносят удары по бронетехнике, наблюдательным пунктам и позициям ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. Отмечается, что благодаря действиям операторов БПЛА противник не может подготовиться к переправке на острова и левый берег Днепра.

Наши операторы БПЛА вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу реки и точными ударами беспилотников и артиллерии уничтожают цели. Российские военнослужащие не дают противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег Днепра в районе Крынок, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие российской группировки войск «Днепр» успешно сбили три самолета Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По данным ведомства, самолеты поразили из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». По словам начальника расчета С-300, комплексы противовоздушной обороны также сбили снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого стало известно, что артиллеристы Центрального военного округа успешно сорвали эвакуацию подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. Расчет гаубицы Д-30 нанес прямой удар по бронетехнике противника, выявленной операторами беспилотников.