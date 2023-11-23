Уничтожение танков ВСУ в районе Торского выступа попало на видео

Фото: МО РФ

Подразделения российской группировки войск «Отважные» отразили атаку украинской армии в районе Торского выступа, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья». По его данным, в ходе боев был ликвидирован танк 63-й бригады ВСУ. Уничтожение танка было снято на видеокамеру, установленную на российском беспилотнике. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как украинский танк был подбит двумя выстрелами. Отмечается, что сразу после удара он начал дымиться. Источники канала уточняют, что для уничтожения бронемашины использовалась противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Украинские войска отступили практически сразу после того, как остались без прикрытия.

Как сообщалось ранее, украинская армия потеряла иностранную бронетехнику в районе населенного пункта Работино. На кадрах, опубликованных военным корреспонлентом Юрием Котенком, можно увидеть самоходную артиллерийскую установку М109, стреляющую 55-мм снарядами, а также американскую бронемашину М2А2 Bradley. Члены экипажей украинских машин погибли в результате нанесенного удара.