Уничтожение танка ВСУ российским «Аллигатором» попало на видео «РВ» опубликовала видео работы экипажа вертолета Ка-52 по танку ВСУ

Фото: МО РФ

Боевая работа Ка-52 «Аллигатор»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения танка ВСУ российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как выпущенные вертолетом ракеты достигают своей цели.

Военный корреспондент Андрей Руденко 27 июля опубликовал видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы на Угледарском направлении. На кадрах показано, как по военным наносится минометный удар.

26 июля военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российской армии удалось удержать населенный пункт Авдеевка на Артемовском направлении, несмотря на плотный артиллерийский огонь ВСУ. По его словам, бои за высоты к западу от Авдеевки продолжаются. Андреевку, расположенную южнее Клещеевки, противнику также не удалось занять, отметил военкор. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Ранее Telegram-канал Colonelcassad опубликовал видео уничтожения ВС РФ польской самоходной гаубицы Krab в районе населенного пункта Резниковка в ДНР. САУ была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Обозреватель Эрик Нурдберг отметил, что «Ланцеты» являются одной из главных угроз для наступления ВСУ.