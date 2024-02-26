Уничтожение смертельного орудия НАТО в зоне СВО попало на видео Mash: ВС РФ вслед за Abrams впервые уничтожили шведскую гаубицу Archer

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Archer

Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент уничтожения первой самоходной артиллерийской установки шведского производства Archer в зоне СВО. Это орудие считается самым современным, скорострельным и точным в арсенале НАТО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, САУ Archer была уничтожена ударом российского дрона «Ланцет». Швеция передавала Вооруженным силам Украины лишь восемь своих новейших самоходных артиллерийских установок.

Журналист Владимир Соловьев ранее опубликовал видео, где, как утверждается, Вооруженные силы России подбили на Авдеевском направлении первый американский танк M1 Abrams. По данным журналиста, сначала бронемашину поразили FPV-дроном, а после — из ручного противотанкового гранатомета. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», впервые Abrams попал в поле зрения российского дрона в Бердычах, к западу от Авдеевки. Он принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая потеряла большое количество техники при контрнаступлении в районе Работино.