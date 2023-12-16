Уничтожение РЛС и гаубицы ВСУ под Херсоном попало на видео Российские дроны поразили РЛС и гаубицу ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют иксоводами за характерную форму хвоста ракеты, уничтожили точным попаданием радиолокационную станцию (РЛС) и самоходную установку М109 Paladin ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Момент уничтожения украинской военной техники попал на видео.

Российские десантники, применив барражирующие беспилотники «Ланцет», вывели из строя и уничтожили: станцию РЛС противника, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом, — говорится в описании к видео.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили опорный командный пункт украинских войск на Купянском направлении. Выявить цель и скорректировать огонь артиллеристам помогли операторы БПЛА.

До этого стало известно о ликвидации на Купянском направлении расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе одного танка, двух БМП и живой силы. В ведомстве отметили, что противник попытался скрыться, однако вначале группа была остановлена, а после корректировки огня удар был нанесен не только по машинам, но и по украинским военным. В министерстве добавили, что цели появились внезапно, однако российские расчеты всегда находятся на дежурстве.