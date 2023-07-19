Уничтожение подразделений ВСУ под Артемовском попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения подразделений ВСУ под Артемовском. На видео показано, как бойцы 11-ой бригады ВДВ из Улан-Удэ атаковали группу украинских солдат из крупнокалиберного миномета.

Военный корреспондент Александр Коц до этого в Telegram-канале опубликовал видео уничтожения блиндажа ВСУ под Авдеевкой. Украинское укрепление было поражено с помощью FPV-дрона.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал видео сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Артемовском. На кадрах видно, как украинские танки и боевые машины пехоты расстреливали в упор траншею ВС РФ, однако российским военным удалось подбить технику ВСУ.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский 18 июля сообщил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В атаках с воздуха участвовали штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, Ми-28.

Он рассказал, что в районе Староверовки по противнику отработали системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, российская артиллерия вскрыла и поразила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У Берестового и Стельмаховки артиллеристы сорвали три попытки украинских военных провести ротацию.