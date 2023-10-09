Уничтожение опорного пункта ВСУ под Марьинкой попало на видео Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Марьинкой

Фото: МО РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт украинской армии, развернутый в районе населенного пункта Марьинка, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, как над позициями ВСУ поднимается столб дыма. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Отмечается, что украинская позиция была оборудована близ жилых домов, получивших повреждения в ходе боевых действий. Удары по опорному пункту ВСУ были нанесены из артиллерийских орудий 105-й бригады Вооруженных сил России. Потери противника остаются неизвестными.

Как сообщалось ранее, ивановские десантники взяли штурмом блиндаж ВСУ в районе Артемовска. В результате вылазки российские военнослужащие взяли в плен украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании под руководством инструкторов НАТО. Рейд проводился в координации с оператором беспилотника, что позволило бойцам подойти к блиндажу незамеченными.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские военные уничтожили позиции ВСУ близ населенного пункта Малые Щербаки. Все находившиеся на позиции бойцы Украины погибли в результате обстрела.