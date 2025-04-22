Уничтожение наемников и защита границы: успехи ВС РФ к утру 22 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины были уничтожены на окраине села Локня Сумской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 апреля?

ВС РФ защитили границу от украинских диверсантов в ночь на Пасху

Как пишут авторы канала, 30 украинских бойцов осуществили вылазку в ночь на Пасху из района церкви Рождества Богородицы в Юнаковке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, в ночь на 20 апреля, во время действия объявленного президентом РФ пасхального перемирия, две ДРГ противника выдвинулись на боевое задание, попытавшись атаковать позиции российских военных. Однако находящиеся там бойцы ВС РФ дали отпор неприятелю, ликвидировав диверсантов ударами артиллерии и дронов.

Подразделение ВС России несколько часов отбивало атаку ВСУ

Подразделение российской армии под командованием лейтенанта Романа Закоты несколько часов отражало нападение украинских войск, сообщили ТАСС в Минобороны России. Бойцы ВСУ пытались скрытно подойти к позициям российских войск, но офицер организовал оборону и первым вступил в бой.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В течение нескольких часов российские военные удерживали позиции и отбили атаку. В результате украинская группа понесла тяжелые потери и была вынуждена отступить. Минобороны РФ отмечает, что благодаря действиям и руководству лейтенанта Закоты удалось создать условия для последующего наступления российских войск.

Украинский город содрогнулся от взрывов

В украинской Одессе произошла серия взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов. По его словам, зафиксирован массовый налет беспилотных летательных аппаратов.

Труханов объявил центр города, Киевский, Пересыпский, Хаджибейский районы, а также Аркадию небезопасными территориями. Он призвал жителей покинуть их и укрыться в убежищах.

ВС РФ окружают украинскую группировку в селе Горналь под Курском

Вооруженные силы России начали двухстороннее наступление в направлении села Горналь Курской области для окружения населенного пункта и находящейся в нем украинской группировки, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В районе Горналя, учитывая его географическое положение — на высоте, наши войска начали продвижение. Мы пытаемся обойти его с двух сторон, окружить и замкнуть в котел», — сказал он.

Российские бойцы ликвидировали португальских наемников под Красноармейском

Российские военнослужащие ликвидировали наемников из Португалии в районе Покровска в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона, входящего в состав 51-й армии, с позывным Миф.

60-й гвардейский батальон (штурмовой) является преемником знаменитого штурмового батальона «Сомали», названного в честь Героя ДНР Михаила Толстых.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — сказал Миф.

Средства ПВО ликвидировали за 40 минут пять БПЛА над российской республикой

Российские средства противовоздушной обороны за 40 минут ликвидировали пять украинских БПЛА над Крымом, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Перехват осуществлялся в промежуток с 20:00 до 20:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Ситуация в Белгородской области ночью 22 апреля: атаки FPV-дронов, раненые

Зеленский надоел США: Трамп готов сдать Украину Путину, как они договорятся

Паника в Киеве, возмездие ВСУ: ситуация под Курском вечером 21 апреля