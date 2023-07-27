Уничтожение украинского «Града» у Артемовска попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинских реактивных систем залпового огня «Град» под Артемовском. На видео показано, что российские военные обнаружили местоположение установки и уничтожили ее ударом беспилотника.

Военкор Руденко показал на видео момент уничтожения польской самоходки Krab в зоне СВО. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлен момент уничтожения орудия дроном-камикадзе «Ланцет». Где именно была сделана запись, журналист не уточнил. В ролике можно заметить, как САУ движется у лесополосы, причем рядом находятся украинские солдаты. Позднее самоходку укрыли среди деревьев, что не спасло ее от удара, после которого над кронами поднялось облако дыма.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении. Местоположение военной техники удалось вычислить при помощи беспилотников.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в боях на Запорожском направлении в среду, 26 июля, подразделения ВС РФ уничтожили 39 единиц бронетехники противника, в том числе 26 танков. Это почти 80% всех машин, которые ВСУ перебросили на этот участок линии соприкосновения.