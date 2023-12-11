Уничтожение двух украинских пикапов одним выстрелом попало на видео Оператор дрона уничтожил два пикапа ВСУ одним выстрелом под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Оператор дрона уничтожил сразу два пикапа Вооруженных сил Украины одним выстрелом, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий выпускает снаряд между двумя автомобилями, в результате чего взрываются оба. По словам военкора, видео снято на Краснолиманском направлении.

Техника принадлежит 3-й штурмовой бригаде «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), уточнил военкор. Потери со стороны противника не сообщаются.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным складам украинской армии в Херсонской области. По данным ведомства, склады находились в районе населенного пункта Чернобаевка. Цели были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России, а также артиллерийскими подразделениями.

Также стало известно о срыве ротации подразделений украинской армии в районе Торского выступа под Красным Лиманом. Задачу выполнили минометчики группировки войск «Центр». В Минобороны сообщили, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.