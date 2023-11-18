Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения подразделения ВСУ на Запорожском фронте в районе села Загорное. На видео группу украинских военных ликвидируют с помощью дрона.
В районе села Загорное операторы БПЛА уничтожили штурмовиков ВСУ, пытавшихся эвакуировать ранее раненого боевика, — указано в сообщении.
Ранее российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка, расположенному в Днепропетровской области. ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Помимо этого, было уничтожено два арсенала с оружием в Житомирской и Киевской областях, а также склад топлива для военной техники противника в районе Выгоды в Одесской области.
Бойцы ВС РФ также успешно поразили группу украинских пехотинцев в районе Артемовска, которая направлялась в сторону позиций российской армии. По данным Минобороны, разведывательные подразделения ВДВ с использованием средств воздушной разведки обнаружили движение противника и передали расчету ПТРК точные координаты. Вооруженную группу ВСУ ликвидировали метким пуском управляемой ракеты.