Уничтожение дронами «Бобер» пехоты и техники ВСУ попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения дронами «Бобер» пехоты и техники ВСУ под Ореховом на Запорожском фронте. На первом видео беспилотник поразил вражескую машину в движении, на втором и третьем видно, что удары наносятся по живой силе ВСУ.

До этого канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российскими десантниками целого подразделения ВСУ в районе Времевского выступа. Огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом Матвийчук считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что российские силы смогли отразить две атаки украинских военных.