Уничтожение американского БМП Bradley в зоне СВО попало на видео «Иди и смотри»: российский беспилотник поразил БМП Bradley под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Беспилотник Вооруженных сил России поразил американскую боевую машину пехоты M2 Bradley, переданную Украине западными партнерами, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, техника противника была поражена в районе Авдеевки. При этом на кадрах, опубликованных каналом, видно, что российскими войсками также были уничтожены и другие образцы иностранной техники.

Видео было снято с высоты птичьего полета оператором беспилотника. На кадрах видно, как БМП Bradley обстреливает жилой дом с небольшого расстояния. При попытке отступить из населенного пункта он был уничтожен российским беспилотником. На видео также видны обгоревшие обломки танка, внешне напоминающего немецкий Leopard 2.

Как сообщалось ранее, российские инженеры разработали новый ударный дрон, получивший название С-70Б «Охотник». Его особенность заключается в том, что его можно использовать в составе совместной боевой единицы с истребителем Су-57. Аппарат будет оснащен авиационным турбореактивным двигателем АЛ-41Ф1, что позволит ему развивать скорость в 997 км/ч. По мнению американских экспертов, цель его создания — противодействие истребителям F-22 Raptor и F-35 Lightening II.