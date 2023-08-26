Уничтожение американского БМП Bradley под Работино попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео уничтожения американского БМП Bradley под Работино. На кадрах, снятых группой «Охотника», запечатлена работа операторов ПТРК 810-й бригады морской пехоты.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в ходе интенсивных боев был полностью уничтожен населенный пункт Работино. Долгое время за село шли бои, но сейчас там нет ни российских войск, ни ВСУ, отметил он. По словам Балицкого, Работино «больше не существует». Кроме того, ветеран американской разведки Скотт Риттер предположил, что в ближайшее время Киев потеряет контроль над Харьковом и Купянском, так как западная техника не укрепила обороноспособность ВСУ.

Военкор Александр Сладков в Telegram развеял иллюзии о прорыве обороны ВС РФ под Ореховым в Запорожской области. По его словам, российская армия продолжает наносить удары по украинским военным в Работино. Сладков подчеркивает, что это говорит о том, что ВСУ еще не прошли этот рубеж. Также он выразил сомнения, что украинцам удалось прорвать первую линию оборону, не говоря о следующих эшелонах защиты.