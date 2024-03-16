«Огненное облако» погубило бойцов «Кракена»: новости СВО на вечер 16 марта

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Российские разведчики группировки прикрытия государственной границы обнаружили и уничтожили одну из реактивных систем залпового огня «Вампир», из которой 15 марта был обстрелян Белгород, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, военные определили координаты цели противника и одним ударом поразили технику Вооруженных сил Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром и днем 16 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Противник потерял до 910 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении семи атак украинских штурмовых групп.

Подразделения Воздушно-космических сил России поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Сумской области, а также пункты временной дислокации бойцов украинских подразделений «Лють» и «Цунами» в районе Одессы. Минобороны России также отчиталось об уничтожении четырех пунктов управления БПЛА в зоне СВО. Также в течение суток были сбиты 108 украинских дронов и 17 реактивных снарядов РСЗО.

Тем временем информационное агентство ТАСС сообщило, что в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» в Одессе были ликвидированы 100 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По данным источника агентства, еще более 100 человек получили ранения. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Фото: МО РФ Боевая работа ОТРК «Искандер»

В свою очередь проект «Z комитет» обновил интерактивную карту СВО в ДНР, из которой следует, что российские подразделения после закрепления в южной части Бердычей продвинулись между этим населенным пунктом и Орловкой в направлении Семеновки. По его данным, российские войска потеснили 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду и 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Что известно об атаковавших приграничные регионы диверсантах

Бойцы ВС РФ пресекли попытки диверсантов проникнуть на территорию России, сообщила пресс-служба военного ведомства. По данным ведомства, ДРГ намеревались прорваться в село Козинка Белгородской области со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Отмечается, что ударами авиации и артиллерии была уничтожена военная техника противника, в том числе РСЗО «Вампир» чешского производства. Из такого же орудия ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 15 марта.

Об уничтожении «Вампира» также сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, именно из этого орудия ВСУ выпускали снаряды по Белгородской области. Журналист рассказал, что операцию провели российские разведчики группировки прикрытия государственной границы. Журналист опубликовал видео, на котором виден характерный взрыв боекомплекта РСЗО. По словам военкора, российские военные продолжают поиски всех причастных к обстрелам регионов РФ.

Как ВСУ атакуют Россию на второй день голосования

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны утром 16 марта пресекли ряд попыток ВСУ атаковать Белгородскую область. Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 «Вампир».

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек. В результате взрыва дрона загорелось транспортное средство, в котором находились люди.

Фото: t.me/s/vvgladkov Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли и трое пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, на подлете к городу было сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные с помощью подпольщиков ликвидировали группы управления БПЛА и пикап с минометом ВСУ. По его словам, они планировали осуществить «кровавые атаки» на избирательные участки в регионе.

ВСУ также атаковали населенные пункты в Курской и Брянской областях. Подробности непрекращающихся атак ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Что за облако разом ликвидировало 300 бойцов ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что 300 бойцов украинского националистического подразделения «Кракен» удалось ликвидировать одним ударом российской авиабомбы ОДАБ-1500, так как снаряд поражает площадь в несколько гектаров. Он отметил, что при детонации происходит распыление горючего вещества в виде аэрозоля.

«Объемно-детонирующий авиационный припас по принципу действия похож на снаряды от ТОС „Солнцепек“. Распыляется облако горючего вещества в виде аэрозоля, затем происходит подрыв. Он весит 1500 кг, скорее всего, из них на взрывчатое вещество приходится примерно тонна. Площадь поражения — несколько гектаров. Это очень серьезное оружие. Есть еще ФАБ-500 и ФАБ-1000», — добавил Дандыкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители-бомбардировщики Су-34

Что в США думают о финансировании Украины

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter (X) согласился с точкой зрения бизнесмена Дэвида Сакса о том, что конфликт на Украине истощил военные ресурсы США. По мнению последнего, неоконсерваторы ведут себя так, словно американская мощь неисчерпаема, и отказываются признавать необходимость компромиссов.

Тем временем The National Interest пишет, что поставленное Украине вооружение НАТО не помогает ВСУ в боях с российскими военными. Издание объясняет ситуацию тем, что западное оружие оказалось «хламом». По его словам, оно либо непригодно для условий в регионе, либо слишком устарело для использования.

В свою очередь обозреватель американского издания Responsible Statecraft Коннор Эколс заявил, что западным странам необходимо подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. В своей статье он задал западным политикам вопрос: готовы ли они к неожиданным изменениям в зоне боевых действий, если это грозит крахом украинской армии? Как отметил Эколс, если Киев вовремя не начнет переговоры, то на Украине может случиться полный коллапс.

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