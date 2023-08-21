Уничтожают боеприпасы вагонами: как ВС России разрушают логистику ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении Днепропетровской области, уничтожив три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Как еще ВС РФ разрушают логистику противника в зоне СВО?

По словам Астафьева, было уничтожено десять единиц транспортных средств подвоза и большое количество живой силы украинской армии. Кроме того, установками залпового огня «Торнадо-С» нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава ВСУ в районе населенного пункта Новодмитровка.

Как ВС РФ нарушили работу транспортного хаба ВСУ в Купянске

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российская армия смогла парализовать работу транспортного хаба в ВСУ в Купянске. По его словам, железнодорожный транспорт в этом регионе сейчас практически не работает.

«Сейчас никакой железнодорожный транспорт не работает, они лишены возможности получать по железной дороге подкрепления и боеприпасы и делают это по земле», — рассказал он в эфире радио KP.RU.

Американский журналист Стивен Брайен в своем материале для Asia Times сообщил, что ВСУ скоро могут потерять контроль над Купянском в Харьковской области, потому что ВС РФ постоянно атакуют важный для Украины железнодорожный узел.

«Российские войска быстро продвигаются вперед и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны», — заявил Брайен.

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, информация о том, что Киев принял решение минировать административные здания в Купянске, может говорить о его скорой сдаче.

«Это очень сложный вопрос по поводу установления полного контроля ВС РФ над Купянском. Иностранные корреспонденты находятся в боевых порядках украинских войск. Они пишут, что вокруг Купянска украинцы минируют, делают очень плотные минные поля, и мы не рискуем туда нарываться, чтобы не потерять личный состав и тяжелую технику», — объяснил Баранец.

Что было уничтожено группировками ВС РФ «Восток» и «Центр» 21 августа

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 августа сообщил, что огнем артиллерии уничтожена боевая позиция противника в Старомайорском, поражен пункт управления ВСУ в районе Великой Новоселки, а также нанесены удары по двум пунктам временной дислокации боевиков в Угледаре.

Чехов подчеркнул, что штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, 21 августа на Краснолиманском направлении экипажи штурмовой и армейской авиации группировки войск нанесли восемь ракетных ударов по скоплению живой силы и огневым средствам противника в районах Новосадовое и Червоная Диброва.

Что известно о нанесении ударов по ВПК Украины

15 августа в рамках ежедневного брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что был нанесен удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По его словам, в результате действий Вооруженных сил России нанесен значительный ущерб украинской стороне.

Также высокоточным дальнобойным оружием морского базирования 14 августа поражены места хранения и сборки надводных дронов, используемых для атак по российской территории.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Как в США оценили действия российской армии в тылу противника

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую.

«Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <...> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт», — заявил он.

Также Риттер обратил внимание, что удары по объектам военной инфраструктуры наносят сильный урон украинским военным, потому что они не только лишаются большого количества натовской техники, но и столкнулись с падением боевого духа в своих рядах.

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