«Уничтожать русских»: политолог заявил о риске терактов в других странах Политолог Раевский предупредил россиян о возможности терактов в других странах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вполне вероятно, что в других странах будут организованы теракты, направленные против россиян, заявил пришедший на панихиду в память о погибших в «Крокус Сити Холле» политолог и основатель КБ «Валькирия» Дмитрий Раевский. По его словам, трагедия в подмосковном концертном зале объединила весь народ РФ, у которого не осталось сомнений в необходимости спецоперации. Украину он при этом назвал террористическим государством.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» объединила весь российский народ. Если до этого кто-то может быть сомневался в необходимости спецоперации на Украине, то сейчас все понимают, что наш сосед — это террористическое государство, которое собирает террористов со всего мира для того, чтобы устраивать теракты на территории не только России <...> Вполне вероятно, что они будут уничтожать русских и в других государствах, ведь их ненависть не знает границ, — заявил Раевский.

Политолог напомнил, что на днях была арестована еще одна группа террористов, планировавших нападение на общественное место. По его словам, это доказывает, что против России объявлена настоящая война.

Весь народ должен четко понимать, против кого мы воюем <...> Пока мы не победим, мы не должны останавливаться, — заключил политолог.

30 марта у «Крокус Сити Холла» прошла панихида в память о жертвах теракта. Ее посетили неравнодушные граждане, священнослужители и иностранные дипломаты. К стихийному мемориалу принесли множество цветов, плюшевых игрушек и записок с соболезнованиями.