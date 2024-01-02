«Уметь терпеть»: военкор раскрыл, чего добивается Киев ударами по Белгороду Военкор Поддубный: Украина бьет по Белгороду и ДНР из-за бессилия

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Украина бьет по Белгороду и Донецку из-за собственного бессилия, написал военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. Вместе с тем Киев пытается спровоцировать Россию на эмоциональные решения, однако здесь важно «уметь терпеть», уверен он.

Что делает киевский режим? Главари пытаются спровоцировать нас на эмоциональные решения, на решения, последствия которых перевернут информационный фон. Последствия которых можно докрутить, приукрасить, перевернуть <...>. Мы уж научились убирать собственные эмоции до лучших времен. До Победы. На войне же, многие знают, очень важно уметь терпеть, — написал Поддубный.

Украина обязательно понесет ответственность за свои деяния, добавил военкор. От возмездия скрыться нельзя, и наилучшим образом это демонстрируют сообщения о том, что сейчас продолжают находить боевиков, ответственных за теракты в начале 2000-х годов, добавил Поддубный.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что Украина усилила ракетные удары по России из-за желания президента Владимира Зеленского отомстить РФ за успехи на фронте. Также, по его словам, украинский лидер и западные политики в ярости от того, что РФ продолжает развиваться, несмотря на ведение боевых действий и мощное санкционное давление.