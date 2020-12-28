562 россиянина умерли от коронавируса за минувшие сутки

https://static.news.ru/photo/6b918892-49ac-11eb-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медики за минувшие сутки зафиксировали 562 летальных случая среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Общее количество погибших к 29 декабря достигло 55 827 человек.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге (79), на втором месте Москва (75), на третьем — Московская область (24). В пятёрке также Ростовская (23) и Свердловская (17) области.

Наименьшая смертность (по одному человеку) отмечена в семи регионах — Тюменской и Сахалинской областях, республиках Коми, Ингушетия, Башкирия, Марий Эл и в Еврейской автономной области.

Кроме того, врачи выявили 27 002 новых случаев заражения. В общей сложности с момента начала официального учёта были инфицированы 3 105 037 россиян.

Сейчас таковыми официально числятся 553 027 граждан, это на 1566 человек больше, чем днём ранее.

Вместе с тем за сутки 24 874 человека исцелились от недуга, а в целом за время пандемии выздоровевших уже 2 496 183.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала соблюдать противовирусные меры даже тогда, когда человек уже перенёс COVID-19. Это связано с тем, что наука пока не может дать точный ответ на вопрос, как долго длится иммунитет после болезни.