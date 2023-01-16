Умерла заслуженная артистка РСФСР Вардашева

Фото: Александр Коньков/ТАСС

Ольга Вардашева во время выступления в номере «Гусарская баллада», 1973 год

Заслуженная артистка РСФСР и Республики Северная Осетия — Алания, ведущая солистка петербургского театра «Мюзик-Холл» Ольга Вардашева скончалась на 77-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Причина смерти не уточняется.

На 77-м году жизни не стало легендарной эстрадной певицы и актрисы, заслуженной артистки РСФСР Ольги Вардашевой. Более сорока лет она являлась ведущей солисткой Ленинградского «Мюзик-Холла, — говорится в сообщении.

Вардашева родилась в Беслане. За свою карьеру пела в «Ленконцерте», выступала с джаз-оркестром и была ведущей солисткой «Мюзик-Холла». Вардашева также снималась в фильмах «Сентиментальный роман», «Небесные ласточки», «Шляпа», «Семь счастливых нот» и др.

Накануне советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Не горюй!», «Мимино» и «Мелодия Верийского квартала».

14 января скончалась народная артистка Советского Союза Инна Чурикова. Директор театра «Ленком» Марка Варшавер сообщил, что похороны пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.