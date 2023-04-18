Умерла судья, выносившая приговоры самым известным диссидентам СССР Выносившая приговоры известным диссидентам СССР судья Лубенцова умерла на 100-м году жизни

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В Москве умерла судья Валентина Лубенцова. Она была известна тем, что вела самые громкие процессы над диссидентами в СССР. Женщина скончалась на сотом году жизни. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на осведомленный источник.

По имеющимся данным, родственники обнаружили тело Лубенцовой в ее квартире на Ленинградском шоссе в столице в воскресенье, 16 апреля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Валентина Лубенцова была участницей Великой Отечественной войны, служила в артиллерийско-зенитной бригаде. В 1968 году стала членом Московского городского суда. Она рассматривала дело участников демонстрации на Красной площади против введения войск СССР в Чехословакию, выносила приговор членам Московской Хельсинской группы. Также под руководством Лубенцовой были осуждены ряд других известных диссидентов — писатель Владимир Буковский, религиозный деятель Глеб Якунин, христианский правозащитник Виктор Капитанчук.

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