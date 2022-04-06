Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков

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Временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Временно исполняющим руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий, — говорится в сообщении. Стало известно, что прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдёт в...