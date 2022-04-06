Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков

В возрасте 79 лет умер Герой Советского Союза, разведчик-нелегал Михаил Васенков, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. Отмечается, что смерть наступила в ночь на 6 апреля.
Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич, — сообщили в пресс-службе.
6 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политику было 75 лет.
Ранее сообщалось, что кинорежиссёр-документалист Марина Голдовская умерла в возрасте 80 лет. Голдовская прославилась своими портретными фильмами, снятыми методом длительного наблюдения. Некоторые её работы посвящены известным актёрам, писателям и поэтам. В частности, он стала автором фильмов-портретов об Аркадии Райкине, Олеге Ефремове, Александре Твардовском.