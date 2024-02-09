Умер президент HeadHunter Жуков. Что будет с сервисом по поиску работы?

Фото: Пресс-служба HeadHunter

Михаил Жуков

Ушел из жизни президент компании HeadHunter Михаил Жуков. Что теперь ждет сервис по поиску работы, известны ли причины смерти?

Что известно о смерти Жукова

О кончине предпринимателя 9 февраля сообщили в HeadHunter. Как отмечается в соответствующей новости, смерть Жукова — невосполнимая утрата для компании.

«Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 по 2022 год и президента компании с марта 2023 года. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — сказано в сообщении.

Telegram-канал SHOT уточняет, что Жуков скончался на 57-м году жизни после продолжительной болезни в одной из больниц Москвы.

Что известно о Михаиле Жукове

Михаил Жуков родился в Москве, окончил факультет радиоэлектронной аппаратуры летательных аппаратов Московского авиационного института, бизнес-школу МИРБИС при РЭА им. Плеханова и IMD (Program for Executive Development). После окончания МАИ полтора года работал руководителем проектов в МХО «Интератомэнерго», затем возглавил московский офис восточноевропейского дистрибьютора IT-оборудования Soft-Tronik.

С 1994 по 2002 год Жуков работал на позициях директора департамента и заместителя генерального директора ведущего российского системного интегратора IBS. С 2003 по 2006 год руководил компанией «Гелиос-компьютер», потом — корпоративным проектным офисом в ООО «СИБУР».

С 2008 года возглавлял HeadHunter. Отмечается, что уже в первые годы своего руководства он вывел компанию в лидеры рынка онлайн-рекрутинга в России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с HeadHunter после смерти Жукова

В публикации портала bcs-express.ru подчеркивается, что текущие тренды на рынке труда и высокая активность клиентов позитивны для HeadHunter.

«У HeadHunter сильные результаты за II–III кварталы 2023 года: выручка выросла на 76–78%, скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились более чем вдвое. Поддержку оказывает рост реального ВВП (+5,5% г/г в III квартале 2023 года) и конкуренция за персонал», — пишет издание.

Аналитики отмечают, что, согласно данным Росстата, безработица в России показывает рекордно низкие уровни — 2,9% в ноябре 2023 года против 5% в среднем в 2017–2022 годах. При этом Институт экономики РАН оценил дефицит кадров в прошлом году в 4,8 млн при общей рабочей силе в 76 млн (данные Росстата за ноябрь-2023).

«В этих условиях число вакансий на hh.ru активно растет — на 36% г/г на 1 февраля 2024 года. На 2024 год прогнозируем рост выручки, скорректированных EBITDA и чистой прибыли на 30%, 28% и 34% г/г соответственно», — заявляют аналитики.

В самой компании не делали заявлений по поводу того, что HeadHunter будут ждать какие-либо перемены в смене курса после кончины Жукова. Также сейчас неизвестно, кто займет место президента. МосБиржа не зафиксировала паники на рынке в связи со смертью Жукова, в течение торгового дня стоимость ценных бумаг изменилась в пределах 1,5%.

Что такое HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Крупнейший актив компании — сайт hh.ru. Также HeadHunter владеет сайтом Zarplata.ru, облачной CRM для рекрутинга Talantix и имеет долю в компаниях Skillaz, Dreamjob, HRLink, Edstein. Мобильные приложения hh.ru существуют в отдельных версиях для компаний-работодателей и соискателей на платформах iOS и Android.

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