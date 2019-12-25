https://static.news.ru/photo/1c84fc4c-26f4-11ea-954d-fa163e074e61_660.jpg Махмут Гареев Фото: Wikimedia

Махмут Гареев — президент Академии военных наук — умер в возрасте 96 лет. Он занимал свой пост с 1995 года.

Ему было 96 лет. Печальную новость полпредству Татарстана сообщила семья Махмута Гареева, — сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарстана в РФ.

Гареев родился в Челябинске 23 июля 1923 года. В 1941 году он закончил Ташкентское пехотное училище, после чего более 50 лет прослужил в Советской армии.

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