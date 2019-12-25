Махмут Гареев — президент Академии военных наук — умер в возрасте 96 лет. Он занимал свой пост с 1995 года.
Ему было 96 лет. Печальную новость полпредству Татарстана сообщила семья Махмута Гареева, — сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарстана в РФ.
Гареев родился в Челябинске 23 июля 1923 года. В 1941 году он закончил Ташкентское пехотное училище, после чего более 50 лет прослужил в Советской армии.
Как ранее писал NEWS.ru, скончался известный кинорежиссёр и писатель Болот Шамшиев. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни в больнице Киргизии.
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